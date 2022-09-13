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  4. Geçmeyen yorgunluklara dikkat! Yorgunluğunuz bu 6 nedenden kaynaklanıyor olabilir

Geçmeyen yorgunluklara dikkat! Yorgunluğunuz bu 6 nedenden kaynaklanıyor olabilir

13.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorgunluk yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Yorgunluğun etkilerini azaltmak için çeşitli yöntemler deniyor olabilirsiniz. Ancak ilk olarak geçmeyen yorgunluğunuzun nedenini öğrenmeniz gerekiyor. Yorgunluğunuzun altında yatan neden oldukça tehlikeli olabilir.

Yorgunluk genellikle uykunun yeteri kadar alınmamasından ve yorucu tempolardan kaynaklanıyor. Yorgunluklar günlük aktiviteleri yaparken bile zorluklar yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle iş ve okulda aksamalara yol açabiliyor. Uzmanlar geçmeyen yorgunluğunuz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerektiğini belirtiyor. Yorgunluğa neden 6 temel faktör bulunuyor.

GEÇMEYEN YORGUNLUK NEDEN KAYNAKLANIR?

UYKU APNESİ

UYKU APNESİ
Uyku apnesi 'Sessiz katil' olarak adlandırılıyor. Çünkü uykuya neden olduğu bozulmalar, derin uyku sırasında vücudun düzgün dinlenmesini engelliyor ve organlarımıza fazladan yük bindiriyor. Bir bölüm sırasında, oksijen eksikliği, hastanın beynini onları derin uykudan çekmesi için tetikler, böylece hava yolları yeniden açılır. Yüksek tansiyonla bağlantılıdır. Bu da felç ve kalp krizlerine yol açabilir. Geçen hafta, uyku apnesi olan 4.000 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, bunun kanser riskini de artırabileceğini buldu. Çalışmadaki hastaların yarısında kanser vardı. Sonuçlar, en şiddetli uyku apnesi olanların akciğer, prostat veya cilt kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Uyku apnesi olan gizli bir horlayıcıysanız, gün içinde kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Konsantre olmakta zorlanabilir veya uyandığınızda baş ağrınız olabilir.

KAFEİN

KAFEİN
Yorgun ve motivasyonsuz hissediyorsanız öğleden sonra panzehiri olabilir, ancak aynı zamanda kaliteli bir gece uykusunu da kaçırabilir. 2013 yılında bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmada, yatmadan altı saat önce kahve, çay veya enerji içeceği tüketen kişilerin bir saat daha az uyuduğunu bulundu. Pek çok insanın hala bilmediği şey, kafeinin vücutta 10 saate kadar kalabildiğidir. İnsanlar en iyi uykuyu almak istiyorlarsa, akşam 10'da yatmayı planlayan kişilerin öğleden sonra 12'de kafein alımlarını kesmeleri gerekir.

DİYABET

DİYABET
Düşük enerjiye sahip olmak şeker hastalığına da bağlı olabilir. Bu durum, vücudunuz genellikle kan şekeri seviyelerini kontrol eden insülin hormonuna karşı duyarsız hale geldiğinde ortaya çıkar. King's College London'dan Dr Sufyan Hassain MailOnline'a verdiği demeçte, diyabetin sizi bu kadar yormasının bir nedeninin çok yüksek veya çok düşük kan şekeri düzeylerinin uykuyu bozması olduğunu söyledi. "Uyku kalitenizin şeker seviyelerine göre değiştiğini biliyoruz, bu nedenle yetersiz şeker seviyeleri uykunuzu bozarak sizi yorabilir" diye ekledi. Her zaman çok yorgun hissediyorsanız ve geceleri çok sık idrar yapmak için kalkmanız gerekiyorsa, bu diyabetin bir işareti olabilir.

AZ SU İÇMEK

AZ SU İÇMEK
Vücudunuzun çalışması için suya ihtiyacı vardır. Beyninizi susuz bırakmak sizi zihinsel olarak yorabilir. Dr Hassain, "Yeterli su içmemek beyniniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuzu etkiler ve yorgunluk hissine yol açar" dedi. Yapılan araştırmalara göre susuz kalan insanlar iki kat daha fazla yorgunluk yaşıyor.

YETERLİ MİKTARDA KIRMIZI ET TÜKETMEMEK

YETERLİ MİKTARDA KIRMIZI ET TÜKETMEMEK
Yeterince kırmızı et, koyu yeşil sebzeler ya da bakliyat yememek uykusuzluğunuzun nedeni olabilir. Bu yiyeceklerin tümü, ciğerlerinizden vücudun tüm bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein türü olan hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demir açısından zengindir. Düzinelerce araştırma, çok az mineralin anemiye yol açabileceğini ve bunun da yorgunluğa, nefes darlığına ve düzensiz kalp atışlarına neden olabileceğini göstermiştir.
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