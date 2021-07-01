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Geçmişi Olmayan Adam nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

01.07.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksiyon, macera ve gerilim türündeki sinema filmi Geçmişi Olmayan Adam 14 Haziran 2002'de çıkmıştır. Yapım yılı 2002 olan bu sinema filminin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer almaktadır. İlkginç hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile Geçmişi Olmayan Adam filmi 214.034.224 dolar hasılat toplamıştır. Peki Geçmişi Olmayan Adam nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

Geçmişi Olmayan Adam bu akşam 21.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Kaçıranlar için 23.30'da tekrar yayınlanacak. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığı Doug Liman'a aittir. Bahsi geçen film, Bourne serisinin ilk filmidir. "Geçmişi Olmayan Adam nerede çekildi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosu...

Geçmişi Olmayan Adam filmi nerede çekildi?

Geçmişi Olmayan Adam filmi Bourne serisinin ilk filmidir ve Almanya, ABD, Paris, İtalya ve Prag'da çekimleri gerçekleşmiştir.
118 dakikalık Geçimişi Olmayan Adam filminin bütçeşi 60.000.000 dolar, hasılatı ise 214.034.224 dolardır. Filmin müziği John Powell ve Roberto Concina'ya aittir.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU NEDİR?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU NEDİR?
Bir ajan olan Jason Bourne kendisine verilen infaz görevlerini yapmaktadır. Görevini yaptığı günlerden birinde Bourne, öldüreceği kişinin ailesini görür. Bu nedenle adamı öldürmekten vazgeçer. Ancak beklenmedik bir olay meydana gelir. Bourne'nin öldürmesi gereken o kişi kendisini kendisini vurur ve denize düşürür.
Bourne balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. İnsanlar Bourne'nin öldüğünü düşünür ancak o hala yaşıyor... Bourne'nin üzerinde iki kurşun ve bir lazer cihazından başka bir şey yoktur. Ölü sanılan adamın üzerindeki lazer aleti İsviçre bankasındaki hesap numarası ve ona ait olan şifrelerdir. Kim olduğunu ve neden orada olduğunu anlamayan Bourne'nin elindekiler onu bir yolculuğa çıkarmaya yetecektir.
Bourne tesadüfen Marie ile tanışır. İkili bu işi çözmeye kararlıdır. Jason kimseyi tanıyamaz ancak çevredeki birçok kişi Jason'ı tanır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Matt Damon
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