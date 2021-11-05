Geçtiğimiz yıl keşfedilmişti! Kayalıklardaki 1100 yıllık kilisenin içine ilk kez girildi

Doğasıyla büyüleyen Artvin'de keşfedilen tarihi kilise, ziyaretçileri adeta büyüledi. Karçhal Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda drone yardımıyla keşfedilen, 1100 yıllık olduğu tahmin edilen ve Artvin'in Sümela'sı olarak anılan kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.

Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari’ adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı’ ya da ’Bakireler Kilisesi’ olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.