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  4. Geçtiğimiz yıl keşfedilmişti! Kayalıklardaki 1100 yıllık kilisenin içine ilk kez girildi

Geçtiğimiz yıl keşfedilmişti! Kayalıklardaki 1100 yıllık kilisenin içine ilk kez girildi

05.11.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık kilise, bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi. Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine de ilk kez girildi.

Doğasıyla büyüleyen Artvin'de keşfedilen tarihi kilise, ziyaretçileri adeta büyüledi. Karçhal Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda drone yardımıyla keşfedilen, 1100 yıllık olduğu tahmin edilen ve Artvin'in Sümela'sı olarak anılan kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.

KAYALIKLARIN ARASINDA KEŞFEDİLDİ, İLK KEZ İÇİNE GİRİLDİ

3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı’nın eteklerinde yer alan asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari’ adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı’ ya da ’Bakireler Kilisesi’ olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.
Artvin’in Sümela'sı olarak adlandırılan ve zorlu patika yollardan ulaşım sağlanan kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.
Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla fotoğrafları çekilen kilise, doğa tutkunları ve fotoğrafçıların yoğun uğraşı sonucunda içine de girildi.
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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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