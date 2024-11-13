Genç balerinin ölümü şüpheli bulundu: 'Çanta askısı' detayı tüyleri diken diken etti! Annesi hemen bıçağa davranmış

Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz dün odasında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümün şüpheli bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ilgaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır