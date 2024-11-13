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Genç balerinin ölümü şüpheli bulundu: 'Çanta askısı' detayı tüyleri diken diken etti! Annesi hemen bıçağa davranmış

13.11.2024 09:37
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18 yaşındaki ödüllü balerin ve üniversite öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Kahreden olayla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Dün İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evlerinde annesinin kızının odasında bulduğu Eylül'ün tavanda birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla asılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın odasına çekilmeden önce, kahvaltıdan sonra tartışma yaşadığı öğrenildi.

Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz dün odasında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümün şüpheli bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ilgaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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GENÇ BALERİNİN SIR ÖLÜMÜ AYDINLANIYOR

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.

Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.

Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti, ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anahtar Kelimeler:
vefat Balerin
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