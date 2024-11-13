Genç balerinin ölümü şüpheli bulundu: 'Çanta askısı' detayı tüyleri diken diken etti! Annesi hemen bıçağa davranmış

Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz dün odasında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümün şüpheli bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ilgaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.
Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.
Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti, ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.