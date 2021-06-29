Gençlere miras bırakmak için uğraşıyor! 35 yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu

Tarımla uğraşan Osman Erol, yaklaşık 35 sene önce köyünün etrafına fidan dikmeye başladı. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Hallaçlı köyünde arazisinde uygun bulduğu yerlere çam, kavak gibi türlerin yanı sıra badem, erik, armut gibi meyve fidanları diken Erol, bugüne kadar yaklaşık 40 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaç sevgisi yüzünden geceleri uyku uyuyamıyor

İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün diktiği fidan ve ağaçların bakımını yapan Erol'a, Kızılırmak Kaymakamlığı tarafından da teşekkür belgesi verildi. Osman Erol, AA muhabirine, fidan dikmeye nasıl başladığını bilmediğini ancak içinden gelerek bu işi yaptığını söyledi.

YAĞMUR, ÇAMUR DİNLEMİYOR Sürekli içinde fidan dikme isteği olduğunu anlatan Erol, "Geceleri uyku uyuyamıyorum, kalkıp ağaç dikmeye gidiyorum. Traktörüm var, ağaçları sürekli kontrol ediyorum. Yağmur çamur demeden her zaman gider bakarım, sularım." dedi.

Cebinde sürekli badem çekirdeği taşıdığı dile getiren Erol, "Erik, armut ağacı diktim. Köylüler diktiğim ağaçların meyvelerini yiyor. Köyde ağacımın olmadığı yer yok. Kavak, söğüt, badem, aklınıza ne gelirse var. İşim sadece dikmeyle değil, sürekli bunlarla uğraşıyorum. Hiçbir menfaat sağlamıyorum." diye konuştu.

''SÖZ VERDİM ÖLENE DEK AĞAÇ DİKECEĞİM'' Erol, bu işleri yaparken hiç zorlanmadığını vurgulayarak, "Kaymakama da söz verdim, ölene kadar ağaç dikmeye devam edeceğim. Ben ölünce de insanlar meyveleri yiyip bana dua etsin." ifadelerini kullandı.