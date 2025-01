Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor: 48 saat içinde doktora gidin! Ölüme kadar gidebiliyor

“AŞILAR MUTASYONLAR ÖNGÖRÜLEREK HAZIRLANIYOR”

“İnfluenza grip virüsü aslında her yıl mutasyona uğruyor” diyen Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “İnfluenza A ve B'de bu mutasyonları görüyoruz. Aşılar da bunlar ön görülerek ona göre hazırlanıyor. Dolayısıyla örneğin zatürre aşısında her yıl olmak gibi bir şey yok ama grip aşılarının her yıl Eylül ve Ekim aylarında uygulanması gerekiyor. Bu aşılar mutasyonlar öngörülerek hazırlanıyorlar” dedi.