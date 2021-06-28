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  4. 5 dakika duramıyorlar! Giren üşüyerek çıkıyor

5 dakika duramıyorlar! Giren üşüyerek çıkıyor

28.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın turizmde önemli değeri tarihi Harput Mahallesi'ne gelenlerin uğrak noktalarından biri olan yazın eksi 20'lere kadar sıcaklığı düşen Buzluk Mağarası’na giren serinleyip çıkıyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışması olan mağaraya girenler 5 dakika bile içeride kalamadan üşüyerek çıkıyor.

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi.

"DUVARLAR TAMAMEN BUZ TUTMUŞ"

Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.
Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girile biliniyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.
Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan, buzluk mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.
Dışarısının 30 derecelerin üzerinde olduğunu belirten Kürşat Okyay, şunları ifade etti:
Mağaranın girişi 5 derecelere kadar düşüyor. Aşağı inince derece çok fazla düşüyor. En fazla 10 metre aşağı indik.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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