Giresun'da katliam! 3 kadını öldürüp intihar etti

Giresun'un Espiye ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı.
EŞİNE VE AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI
Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile boşanma konusunda görüşmek için eşinin ilçede Orman Sokakta ikamet ettiği eve geldi.
Aralarında çıkan tartışma üzerine Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş etti, ardından ise kendisini vurdu.
Olayda ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un ise tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemi alındı.
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