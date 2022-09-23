Giresun'da katliam! 3 kadını öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile boşanma konusunda görüşmek için eşinin ilçede Orman Sokakta ikamet ettiği eve geldi.

Aralarında çıkan tartışma üzerine Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş etti, ardından ise kendisini vurdu.