Giresunspor Galatasaray maçı canlı izlenecek mi? Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç?

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce 12 kez karşı karşıya gelmişti. Maçın ne zaman oynanacağı ve canlı izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Peki Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve kaç kaç?