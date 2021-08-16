SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Giresunspor Galatasaray maçı canlı izlenecek mi? Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç?

Giresunspor Galatasaray maçı canlı izlenecek mi? Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç?

16.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak yeni transferleriyle konuşulan sarı kırmızılı takım Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor ile mücadele edecek. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman ve canlı izlenecek mi? Hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç? İşte merak edilenler...

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce 12 kez karşı karşıya gelmişti. Maçın ne zaman oynanacağı ve canlı izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Peki Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve kaç kaç?

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Süper Lig'de heyecan sürerken ilk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray mücadele edecek. Futbol severler maç ile ilgili detayları merak edip araştırırken, Giresunspor - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1 kanalında canlı şekilde yayınlanacak.

GALATASARAY VE GİRESUNSPOR İLK 11'LER...

GALATASARAY VE GİRESUNSPOR İLK 11'LER...
GALATASARAY: BOEY, MUSLERA, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE. GİRESUNSPOR: PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, OKAN, HÜSAMETTİN, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE.

MAÇ KAÇ KAÇ?

MAÇ KAÇ KAÇ?
İlgiyle takip edilen Galatasaray Giresunspor maçı başladığında kaç kaç olduğuna sayfamızda yer vereceğiz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum!

Afganistan'da son durum!

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Resmen açıklandı! Yeni golcü bu gece geliyor

Resmen açıklandı! Yeni golcü bu gece geliyor

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

'Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor'

Ozan Tufan, ezeli rakibe mi transfer oluyor?

Ozan Tufan, ezeli rakibe mi transfer oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.