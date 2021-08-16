Giresunspor Galatasaray maçı canlı izlenecek mi? Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç?

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce 12 kez karşı karşıya gelmişti. Maçın ne zaman oynanacağı ve canlı izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Peki Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve kaç kaç?
GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?
Süper Lig'de heyecan sürerken ilk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray mücadele edecek. Futbol severler maç ile ilgili detayları merak edip araştırırken, Giresunspor - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1 kanalında canlı şekilde yayınlanacak.
GALATASARAY VE GİRESUNSPOR İLK 11'LER...
GALATASARAY: BOEY, MUSLERA, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE.
GİRESUNSPOR: PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, OKAN, HÜSAMETTİN, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE.
MAÇ KAÇ KAÇ?
İlgiyle takip edilen Galatasaray Giresunspor maçı başladığında kaç kaç olduğuna sayfamızda yer vereceğiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum