Gizlice avukat sevgilisinin çantasına koydu, ardından polise haber verdi! "Avukat olmayan birisine bu yapılsa..."

Antalya’da Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı.

YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Antalya Barosu’nda görev yapan Avukat Şafak Baysal (28) ve meslektaşı Avukat Tuğba Çınar (28), 1 yıl önce cezaevinde müvekkillerini beklerken tanıştı.

Yaklaşık 1 yıldır görüşen çiftten Şafak Baysal, evlilik teklifi için polis arkadaşlarını arayarak bir sürpriz hazırladı.

Sevgilisinin çantasına içinde tuz ve yüzük bulunan poşeti koyan Baysal, Çınar’ı öğlen yemeği için bir pizzacıya getirdi. Bu sırada ikilinin daha önceden tanıdığı iki sivil polis gelip, Çınar’ın çantasında arama yapacaklarını söyledi.

Yapılan aramada poşetin içerisinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğu belirtilince genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Tuzun içerisinde yer alan kutunun ne olduğu sorulunca bu sefer devreye Avukat Şafak Baysal girdi.