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  4. Gizlice avukat sevgilisinin çantasına koydu, ardından polise haber verdi! "Avukat olmayan birisine bu yapılsa..."

Gizlice avukat sevgilisinin çantasına koydu, ardından polise haber verdi! "Avukat olmayan birisine bu yapılsa..."

17.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da genç bir avukatın kendisi gibi avukat sevgilisine yaptığı evlilik teklifi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Sevgilisinden gizlice çantasına poşet içinde tuz bırakan avukat daha sonra arkadaşı olan sivil polislere ihbarda bulundu. "Çantanızda madde var" sözleriyle masaya gelen polisleri karşısında gören diğer avukat ise şaşkınlığını gizleyemedi. Poşetin içindeki yüzüğü görünce evlenme teklifi olduğunu anlayan avukat hem çok şaşırdı hem de mutluluktan sevgilisine sarıldı.

Antalya’da Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi yapınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı, ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı.

YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Antalya Barosu’nda görev yapan Avukat Şafak Baysal (28) ve meslektaşı Avukat Tuğba Çınar (28), 1 yıl önce cezaevinde müvekkillerini beklerken tanıştı.
Yaklaşık 1 yıldır görüşen çiftten Şafak Baysal, evlilik teklifi için polis arkadaşlarını arayarak bir sürpriz hazırladı.
Sevgilisinin çantasına içinde tuz ve yüzük bulunan poşeti koyan Baysal, Çınar’ı öğlen yemeği için bir pizzacıya getirdi. Bu sırada ikilinin daha önceden tanıdığı iki sivil polis gelip, Çınar’ın çantasında arama yapacaklarını söyledi.
Yapılan aramada poşetin içerisinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğu belirtilince genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Tuzun içerisinde yer alan kutunun ne olduğu sorulunca bu sefer devreye Avukat Şafak Baysal girdi.
Kutuyu eline alan Baysal, bir anda sevgilisinin önünde diz çöküp içindeki yüzüğü çıkartarak evlenme teklifi etti. Genç kadın önce duygulandı, ardından teklife ‘evet’ diyerek Baysal’ın boynuna sarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Avukat evlilik teklifi
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