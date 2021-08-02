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Global Call ne demek? Global Call anlamı nedir, çevirisi ne anlama gelir?

02.08.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan orman yangınları sonrası sosyal medyada kullanılan Global Call paylaşımlarının anlamı merak ediliyor. Global Call kelimesinin Türkçe çevirisi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Global Call ne demek? Global Call nedir ve çevirisi ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada 1 Ağustos Pazar günü yapılan 'Global Call' paylaşımlarının anlamı merak ediliyor. Kelimelerin Türkçe çevirisi araştırılmaya başlandı. Peki Global Call ne demek?

Global Call ne demek?

Türkiye'de 1 Ağustos akşam saatlerinde sosyal medyada gündem olan "Global Call" kelimelerinin ne anlama geldiği ve çevirisi merak ediliyor.
Orman yangınları sonrası gündem olan söz öbeğindeki "Global" kelimesi İngilizce'de isim anlamında kullanılmaktadır. Global kelimesi İngilizce'de yaygın olarak küresel ve dünya çapında gibi anlamlara gelmektedir.
Call kelimesi ise Türkçe çeviri olarak 'çağırmak, çağrı' gibi anlamlara gelmektedir.

Global Call çevirisi nedir?

Global Call çevirisi nedir?
Global Call kelimesinin Türkçe çevirisi küresel çapta çağrı olarak çevrilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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