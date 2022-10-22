Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! “Seksi üstler giymekten vazgeçmeyeceğim”

Ergenlik dönemlerinde yaşıtlarının kendisini zayıf olması nedeniyle eleştirdiğini ifade eden Dao, o yıllarda kilo alımı takviyeleri ve dolgulu iç çamaşırları kullanmaya başladığını söyledi. Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 24 yaşındaki fenomen isim zamanla kendisine olan güveninin arttığını ve vücudunu olduğu gibi kabul ettiğini ifade etti. Fabulous’e konuşan Dao, “Göğüslerimin büyümesini bekledim ama hiçbir zaman standart boyuta ulaşmadı. Uzun bir süre boyunca herkesten çok farklıydım ve bende bir sorun olduğunu düşünmeye başladım” diye konuştu.

“İLİŞKİLERİMİ ETKİLEDİ”

18 yaşına gelene kadar erkeklerin kendisini düz göğüslü olarak tanımladığını ve aşk hayatında bu durumun belirleyici olduğunu itiraf eden Dao, “Bütün erkekler düz göğüslü olduğum için benden uzak duruyordu. Onlar için hiçbir zaman çekici olmadım. Çirkin olduğumu ve bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. 18. yaş günüm benim için dönüm noktası oldu. Kendimi sevmenin daha önemli olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Kendisine bir YouTube kanalı açan ve beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak kadınlara ilham olmak istediğini belirten Dao, “Dört yıldır sütyen kullanmadım ve bir kez bile arkama dönüp bakmadım. Dışarı çıkarken dolgulu sütyenler tercih ediyordum ve bu inanılmaz derecede rahatsız ediciydi. Estetik operasyonlar hem pahalı hem de çok acılıydı. Olduğum gibi göründüğümde daha iyi olduğumu düşünüyorum” dedi.