Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Göğüsleri o kadar büyük ki... Görenler estetik zannediyor ama tamamen doğal! “Kıyafetlerime karışıyorlar”

Göğüsleri o kadar büyük ki... Görenler estetik zannediyor ama tamamen doğal! “Kıyafetlerime karışıyorlar”

04.02.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Chioma, beden pozitifliğini savunduğu paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan doğal bir şekilde iri göğüslere sahip olduğu dile getiren Chioma, sık sık kendisini kıyafetleri nedeniyle eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Doğal olarak büyük göğüslere sahip olan TikToker Chioma, görünüşü kucakladığını ve her kadının kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. TikTok’tan sıklıkla beden pozitifliğine ilişkin paylaşımlar yapan Chioma, büyük göğüsleri nedeniyle kendisini eleştirenlere aldırış etmediğini dile getirdi. Sosyal medyadan hakkında yapılan olumsuz eleştirilere özgüvenli bir şekilde cevap verdi.

“BU BENİ İLGİLENDİRİYOR”

Sosyal medya kullanıcılarının kendisini kıyafet seçimlerinden dolayı eleştirdiğini ifade eden Chioma, “Sosyal medyadan ‘Dikkat çekici giyinmemelisin’ yorumunu alıyorum. Kıyafetlerime karışıyorlar.Bu beni ilgilendiriyor. Kimsenin bana acımasına veya sağlığım için endişelenmesine ihtiyacım yok. Toplumsal normlarla ilgilenmiyorum. Kendimi seviyorum ve etrafımda beni seven insanlar var. Onlar benim için çok yeterli. Şu anda dünyada çok fazla ciddi mesela var. Endişelerinizi ve iyi niyetlerinizi onlara saklayın” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü fenomen ismi cesareti ve özgüveninden dolayı övdü. Chioma’nın kendisine ilham olduğunu ifade eden bir sosyal medya kullanıcısı, “Kendimi sevmeyi senin sayende öğrendim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne kadar özgüvenli duruyorsun” yorumunu ekledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tiktok göğüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Elleriyle yemek yedirmişti! Interpol her yerde onu arıyor

Elleriyle yemek yedirmişti! Interpol her yerde onu arıyor

Oturuşu olay oldu! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp...

Oturuşu olay oldu! Koltuğun üzerinde bacaklarını iki yana açıp...

Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Ağlamaya başladı

Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Ağlamaya başladı

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.