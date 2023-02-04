Göğüsleri o kadar büyük ki... Görenler estetik zannediyor ama tamamen doğal! “Kıyafetlerime karışıyorlar”

Sosyal medya kullanıcılarının kendisini kıyafet seçimlerinden dolayı eleştirdiğini ifade eden Chioma, “Sosyal medyadan ‘Dikkat çekici giyinmemelisin’ yorumunu alıyorum. Kıyafetlerime karışıyorlar.Bu beni ilgilendiriyor. Kimsenin bana acımasına veya sağlığım için endişelenmesine ihtiyacım yok. Toplumsal normlarla ilgilenmiyorum. Kendimi seviyorum ve etrafımda beni seven insanlar var. Onlar benim için çok yeterli. Şu anda dünyada çok fazla ciddi mesela var. Endişelerinizi ve iyi niyetlerinizi onlara saklayın” dedi.