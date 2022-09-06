Gökyüzünden kurşun gibi düştü! Delik deşik etti "Böylesini görmedim"

Kars'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolunun etkili olmasıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilendi. İlçede birçok yer adeta beyaza bürünürken doluya yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, doluya karşı araçlarını battaniye ve branda ile korumaya alırken, bazı iş yeri ve tarım arazileri ise zarar gördü. Dolu yağışı sonrası bir kafeteryadan gelen görüntüler de şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...