Gökyüzünden kurşun gibi düştü! Delik deşik etti "Böylesini görmedim"

Kars'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolunun etkili olmasıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilendi. İlçede birçok yer adeta beyaza bürünürken doluya yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, doluya karşı araçlarını battaniye ve branda ile korumaya alırken, bazı iş yeri ve tarım arazileri ise zarar gördü. Dolu yağışı sonrası bir kafeteryadan gelen görüntüler de şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...
KAĞIZMAN'DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
İlçe merkezinde kafeterya işleten Çetin Oral, gökyüzünden kurşun gibi düşen ceviz büyüklüğündeki dolunun iş yerinin bahçe bölümünün üzerine süs için astığı renkli şemsiyeleri paramparça ettiğini söyledi.
İşletmeci dolunun ceviz ağacındaki cevizleri düşürdüğünü de belirtti.
Oral, "Uzun süredir böyle bir dolu görmemiştim." dedi.
Öte yandan Oral "5 dakika yağan dolu iş yerimin bahçesine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi" şeklinde konuştu. (DHA)
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