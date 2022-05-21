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Gönül Akkor'un son hali sevenlerini üzdü! Dua istedi

21.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, son albüm çalışmasını Sezen Aksu’nun ısrarı ile 1994 yılında yapan ve 28 senedir sanat camiasından uzak olan efsane assolist Gönül Akkor'un son halini paylaşarak ünlü isim için dua istedi.

2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir daha görüntülenemeyen Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Gönül Akkor'un son fotoğrafı, sanatçının hayranlarını hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

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Sosyal medyada paylaşım yapan Onur Akay, “Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum...” ifadelerini kullanarak Gönül Yazar'ın son halini paylaştı.
Gönül Akkor

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve kısa süre zarfında memleketin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Arka arkaya yaptığı plaklar ile büyük bir başarı elde etti. Bu başarısını, sahne çalışmalarına da aktardı ve ülkenin en çok aranan assolistlerinden biri konumuna geldi. Asıl olarak Türk Sanat Müziği şarkıcısı olarak tanınmasına ve daha çok bu alanda ünlenmiş olmasına rağmen, Türk pop'unda da söz sahibi oldu ve bu alanda yaptığı plaklar ile de büyük bir başarı elde etti. Türk pop'unun en önemli söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştı. Gönül Akkor'un bu türde plakları arasında, Sahibinin Sesi tarafından yayımlanmış "Sana Ben Kulum/Böyle Gelmiş Böyle" adlı 45'liği büyük satış rakamlarına ulaşmış ve sanatçının, 1960 sonları ile 1970 başları arasında epeyce pop 45'lik yapmasına sebep olmuştur.

ÜNLÜ OYUNCULARIN SON HALİ

Canan Perver

Canan Perver

Aydan Adan

Aydan Adan
Aydan Adan

Beyhan Saran

Beyhan Saran
Beyhan Saran

Emel Sayın

Emel Sayın
Emel Sayın

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Ajda Pekkan
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