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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin anne ve babasını görenler şaşkınlık yaşadı

24.11.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Gönül Dağı’nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, sosyal medya hesabından anne ve babasıyla fotoğraflarını paylaştı.

TRT1’de cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile baş rolü paylaşan oyuncu Gülsim Ali genç yaşına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırdı.

26 yaşında ki oyuncu 2 sezondur devam eden Gönül Dağı dizisinden önce Payitaht Abdülhamid adlı dizide ‘Gülcemal’ karakteri olarak izleyici karşısına çıktı.

BABASINA BENZERLİĞİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Gönül Dağı ile ilk başrol deneyimini yaşayan oyuncu aralarında, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Hanım Köylü, Son Çıkış, Seddülbahir 32 Saat gibi yapımlarında aralarında bulunduğu pek çok projede rol aldı.

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Instagram hesabının story kısmından babasının doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu paylaşımına; “Doğum günün kutlu olsun canım babam iyi ki” yazdı. Oyuncunun babasının oldukça genç olması takipçilerini şaşırttı.

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Anne ve babasıyla beraber bir fotoğrafını da paylaşan oyuncunun annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Gönül Dağı dizisinde ‘Dilek’ karakterini başarıyla canlandıran Gülsim Ali’nin ailesiyle yaptığı paylaşımlar hayranlarını mest etti.

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2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali Bulgaristan’da yaşayan Türk bir ailenin kızı. Gayet iyi Türkçe bilgisinin yanı sıra iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca biliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali
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