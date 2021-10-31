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  4. Gören bir daha bakıyor! "Karpuz kabuğundan gemiler yapmadık ama çakıl taşlarına gemileri sığdırdık"

Gören bir daha bakıyor! "Karpuz kabuğundan gemiler yapmadık ama çakıl taşlarına gemileri sığdırdık"

31.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hobi amaçlı çıktığı yolda büyük beğeni topluyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev alan Hasan Hüseyin Karatepe, 7 yaşından beri ilgilendiği resim sanatı sayesinde şimdilerde benzersiz eserlere imza atıyor. Ahşap, atık boynuzlar, deri ve taşları sanat eserine dönüştüren Kartepe, dünyaca üne sahip sinema yönetmeni Ahmet Uluçay'dan etkilenerek bu yola çıktığını söyledi.

Ulucami Mahallesi'nde faaliyet gösteren atölyesinde hobi olarak başladığı uğraşla çakıl taşlarına, ahşap üzerine, ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvan boynuzlarını oyma sanatı ile süsleyen Hasan Hüseyin Karatepe, deri üzerini de yakma tekniği yanı sıra "Craft" diye bilinen deri dövme ile de süslüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ SİNEMA YÖNETMENİ SAYESİNDE BU YOLA ÇIKMIŞ

7 yaşında resim sanatı ve ardından ahşap hat sanatı üzerine devlet sanatçısı unvanına sahip Mehmet Esen'den yaklaşık 1 yıl çıraklık eğitimi alan Karatape, sonrasında deri üzerine yakma tekniği ile çalışmalar yaptı. Hasan Hüseyin Karatepe, kasabasından dünyaca ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’dan da etkilendiğini belirtti.

"KARPPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMADIK AMA ÇAKIL TAŞLARINA GEMİLERİ SIĞDIRDIK"

Ünlü sinema yönetmeni Ahmet Uluçay'ın duygu ve düşünceleri ile çocukluktan itibaren düşünce olarak biçimlendiklerini söyleyen Karatepe, "Merhum ünlü sinema yönetmeni ağabeyimiz karpuz kabuğundan gemiler yapmak fikriyle uç görülen ütopyaların gerçekleştirilebileceğini bizlere öğretti. Bizler de ona istinaden onun yolunda ilerleyebilmek adına karpuz kabuğundan gemiler yapmadık ama çakıl taşlarına gemileri sığdırdık" dedi.

İHA

İşte çıraklık sürecinin ardından ortaya çıkan eserler:

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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