Görenler dönüp bir daha baktı! Bella Hadid'in cüretkar pozları sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir dergi için cesur pozlar verdi. Cüretkar tarzıyla muhteşem fiziğini gözler önüne seren Bella Hadid hayranlarından tam not aldı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Genç model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadığını belirtti. Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

"DAHA ÇOK HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi.