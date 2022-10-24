Görenler ikizi zannetti! Gülşen'in yeğeni Ezra şoke etti

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme Gülşen'in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

Gülşen, son olarak yeğeni Ezra'nın kendisine olan benzerliği ile gündemde!

Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan genç şarkıcı Ezra, değişimiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Siyah saçlarını sarı renge boyatan Ezra, teyzesi Gülşen'in neredeyse aynısı oldu.

Bir dönem Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişimle sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde imaj değişikliğine giden ve saçlarını sarı renge boyatan Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Gülşen'e benzerliği ile gündem olan Ezra "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" diyor.