MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görenler ikizi zannetti! Gülşen'in yeğeni Ezra şoke etti

Görenler ikizi zannetti! Gülşen'in yeğeni Ezra şoke etti

24.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen Gülşen'in kendi yolundan giden yeğeni Ezra, görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem Edis'in vokalliğini de yapan Ezra, teyzesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ezra'yı görenler; 'Gülşen'in kopyası', 'Gülşen'in ikizi gibi' gibi yorumlarda bulundu.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme Gülşen'in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2022-10-24 072837

Gülşen, son olarak yeğeni Ezra'nın kendisine olan benzerliği ile gündemde!

Ekran görüntüsü 2022-10-24 072849

Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan genç şarkıcı Ezra, değişimiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Siyah saçlarını sarı renge boyatan Ezra, teyzesi Gülşen'in neredeyse aynısı oldu.

Ekran görüntüsü 2022-10-24 072901

Bir dönem Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişimle sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde imaj değişikliğine giden ve saçlarını sarı renge boyatan Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2022-10-24 072913

Gülşen'e benzerliği ile gündem olan Ezra "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" diyor.

AKRABA OLAN ÜNLÜLER

Şener Şen - İnci Şen

Şener Şen - İnci Şen
Şener Şen - İnci Şen

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gülşen

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

G.Saray taraftarından beklenmedik Palabıyık hamlesi! Sosyal medyada ifşaladılar

G.Saray taraftarından beklenmedik Palabıyık hamlesi! Sosyal medyada ifşaladılar

Tek tek açıkladılar! G.Saray'ın kırmızı kartları doğru mu?

Tek tek açıkladılar! G.Saray'ın kırmızı kartları doğru mu?

İlginizi Çekebilir

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.