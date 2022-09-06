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  4. Görev için kaza yerine gitti, anne babasını o halde görünce yıkıldı!

Görev için kaza yerine gitti, anne babasını o halde görünce yıkıldı!

06.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Gelen kaza ihbarı sonrası olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem, anne-babasının kaza geçirdiğini görünce şoke oldu. İhbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçen Ertem, aldığı acı haber sonrası uzun süre gözyaşı döktü.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EN ACI GÖREV

EN ACI GÖREV
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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