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  4. Görev yaptığı hastanede ölü bulunmuştu! Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

Görev yaptığı hastanede ölü bulunmuştu! Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

11.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulunan hemşire Yasemin Çelebi (42) için, tören düzenlendi. İki çocuk annesi Yasemin hemşirenin görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen törende gözyaşları adeta sel oldu.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek

YASEMİN HEMŞİREYE SON VEDA

HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN

HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN
İki çocuk annesi Yasemin Çelebi için, görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.
Törene Çelebi’nin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan

‘HEMŞİRELERİMİZ SAĞLIK CAMİAMIZIN KANATSIZ MELEKLERİ’

‘HEMŞİRELERİMİZ SAĞLIK CAMİAMIZIN KANATSIZ MELEKLERİ’
İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, törende yaptığı konuşmada, “Ebelerimiz, hemşirelerimiz sağlık camiamızın kanatsız melekleri. O acilde ve stresli bir yerde çalışıyordu. Hepimizin başı sağ olsun. Bu törendeki gibi birlik ve beraberlik içerisinde olalım. İşimizin stresini biraz azaltalım. İnşallah o cennetle mükafatlandırılacaktır” dedi.

Hastane başhekimi Hakan Timur da, “Burada Yasemin Çelebi kardeşimizi ahirete intikalinde son yolcuğuna uğurluyoruz. Kendisi bu çatı altında binlerce hastanın tedavisinde bulunmuş, dertlerine derman olmuş, acılarını dindirmiş bir insan. Biz çok üzüntülüyüz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.
AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız ise aileye ve sağlık camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Ordu
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