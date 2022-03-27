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  4. Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var! Herkes şaşırıyor

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var! Herkes şaşırıyor

27.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait toplam 13 mumya, müzede ziyaretçilerini bekliyor. Mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

Bin yıllık mumyalar Aksaray’da sergileniyor. Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

"TÜRKİYE’DE MUMYA SEKSİYONU BULUNAN TEK MÜZEMİZ"

Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, “Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye’de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz.
Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir.
Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur.
Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise’de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000’li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı” dedi.

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Mısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, “Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır’daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir.
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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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