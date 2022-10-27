Gözaltına alınan HDP Çelikhan ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA) - ADIYAMAN’da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, dün gözaltına alındı. Uzun, bugün adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine operasyon düzenlendi. Evinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen Uzun, jandarmadaki sorgulamasının ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)
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