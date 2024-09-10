Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

"EFENDİ BİR ÇOCUKTUR! HİÇ BANA BENZEMEZ"

Amca Salim Güran'a sorgu sırasında ağabey Enes Güran'la ilgili de sorular yöneltildi. Amca ise "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim." diye yanıt verdi.