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  4. Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 06:41
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Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürdüğü sorusunun yanıtını tüm Türkiye merak ederken, itirafçının ifadeleri sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın ifadesindeki ağabey Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan detaylar ise gündem yarattı. Daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ağabeyin gözünde morluk olduğu ve sırtında da tırnak izleri olduğu belirlendi. Söz konusu izler açık açık amcaya da soruldu.

Narin Güran cinayetinde katil ya da katiller için çember giderek daralıyor. İtirafçının ifadeleri sonrası soruşturmanın bir numaralı sanığı haline gelen amca Salim Güran'ın yeniden ifadesine başvuruldu. Amca cinayet suçlamalarını kabul etmezken, gözaltılar arasında bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan yeni detay söz konusu soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

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GÖZÜNÜN ALTINDA MORLUK VE SIRTINDA TIRNAK İZLERİ

GÖZÜNÜN ALTINDA MORLUK VE SIRTINDA TIRNAK İZLERİ

Daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izlerinin olduğu ortaya çıktı.

"EFENDİ BİR ÇOCUKTUR! HİÇ BANA BENZEMEZ"

"EFENDİ BİR ÇOCUKTUR! HİÇ BANA BENZEMEZ"

Amca Salim Güran'a sorgu sırasında ağabey Enes Güran'la ilgili de sorular yöneltildi. Amca ise "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim." diye yanıt verdi.

"AMCA GÖZÜME MISIR KAÇTI"

"AMCA GÖZÜME MISIR KAÇTI"

Ağabey Güran'da tespit edilen izlerle ilgili soruya da yanıt veren amca Sarim Güran "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi." dedi.

Soruşturma kapsamında daha önce de kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabeyden bazı örnekler alınmış, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti.

KOLUNDAKİ ISIRIĞIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEMİŞTİ

KOLUNDAKİ ISIRIĞIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEMİŞTİ

Yapılan incelemede söz konusu ısırık izinin kime ait olduğu belirlenememişti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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