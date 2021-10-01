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  4. Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson kasığına kadar dekoltesiyle büyüledi

Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson kasığına kadar dekoltesiyle büyüledi

01.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük ses getiren ve erotik sahneleriyle tüm dünyada olay olan romantik film Grinin 50 Tonu'nda Jamie Dornan ile beraber başrolü paylaşan Dakota Johnson, New York sokaklarında görüntülendi.

Grinin 50 Tonu filmindeki erotik sahneleriyle adından söz ettiren Dakota Johnson, beyaz saten elbisesiyle New York sokaklarında boy gösterdi.

DAKOTA JOHNSON HAYRAN BIRAKTI

31 yaşındaki Grinin 50 Tonu oyuncusu geçtiğimiz gün New York sokaklarında beyaz saten elbisesiyle görüntülendi.
Kasığına kadar yırtmacıyla kendine hayran bırakan güzel isim, COVID-19 salgınının ortasında siyah yüz maskesiyle dikkat çekti.
İddialı elbisesini beyaz topuklu ayakkabısıyla tamamlayan Dekota, kendine hayran bıraktı.

Don Johnson Kimdir?

Don Johnson Kimdir?
Don Johnson, 15 Aralık 1949 tarihinde ABD, Missouri, Flat Creek'de doğmuştur. Tam adı Donnie Wayne Johnson'dur. Annesi, Nell Wilson, babası Wayne Fred Johnson'dur. 6 yaşında iken Kansas, Wichita'ya taşındılar. 1967 yılında liseden mezun oldu. Ardından Kansas Üniversitesine devam ederken okulun tiyatro kolunda görev aldı. 1971 yılında üniversiteden mezun oldu. Daha sonra Los Angeles'ta Amerikan Konservatuarında Tiyatro dersleri ve oyunculuk eğitimi aldı.
80'li yıllarda Tom Cruise ile birlikte güneş gözlüğü markası Ray Ban'ın reklamlarında oynadı. Don Johnson, 1984 yılında "Miami Vice" dizisindeki gizli polis rolü Sonny Crockett ile şöhrete ulaştı. Müzik ile de uğraşan Don Johnson, 1980'lerde iki albüm yayınladı.
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