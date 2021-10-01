Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson kasığına kadar dekoltesiyle büyüledi

Kasığına kadar yırtmacıyla kendine hayran bırakan güzel isim, COVID-19 salgınının ortasında siyah yüz maskesiyle dikkat çekti.

Don Johnson, 15 Aralık 1949 tarihinde ABD, Missouri, Flat Creek'de doğmuştur. Tam adı Donnie Wayne Johnson'dur. Annesi, Nell Wilson, babası Wayne Fred Johnson'dur. 6 yaşında iken Kansas, Wichita'ya taşındılar. 1967 yılında liseden mezun oldu. Ardından Kansas Üniversitesine devam ederken okulun tiyatro kolunda görev aldı. 1971 yılında üniversiteden mezun oldu. Daha sonra Los Angeles'ta Amerikan Konservatuarında Tiyatro dersleri ve oyunculuk eğitimi aldı.

80'li yıllarda Tom Cruise ile birlikte güneş gözlüğü markası Ray Ban'ın reklamlarında oynadı. Don Johnson, 1984 yılında "Miami Vice" dizisindeki gizli polis rolü Sonny Crockett ile şöhrete ulaştı. Müzik ile de uğraşan Don Johnson, 1980'lerde iki albüm yayınladı.