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Grip aşısı eczanelere geldi mi? 2022 grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

27.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca aşıya ilişkin bir de müjde verdi. Konuya dair ayrıntıları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama merak konusu oldu. Peki, grip aşısı eczanelere geldi mi? 2022 grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

Grip aşısı ile ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hazırlığımız tam" ifadesini kullandı. Grip aşılarının fiyatı merak konusu oldu. Peki, Grip aşısı eczanelere geldi mi? 2022 grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bakanlığın elinde yeterli miktarda grip aşısı olduğunu vurguladı. Gazetecilerin sorusu üzerine "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı." yanıtını veren Bakan Koca konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Bu konuda da hazırlığımız tam."

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2022, KAÇ TL?

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2022, KAÇ TL?
Grip aşılarının fiyatı 243 lira olarak belirlenmişti. SGK’nın ödeme listesinde yer almayan bu aşıyı dileyen herkes ücretini ödeyerek yaptırabiliyor.
Eczanelerden temin edilebilecek olan aşıyı alarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilebil aşı yaptırılabiliyor.
Ayrıca grip aşısının 6 aydan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmaması gerekiyor.
Bu konuda bir engeli bulunan kişinin grip aşısı yaptırmadan önce doktoruna danışması gerekmektedir.
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