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Grip ve soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! Her biri sağlık deposu, bu 10 besin bağışıklığı tavan yaptırıyor

01.11.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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Kasım ayının gelmesi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı yaşayanların sayısında artış görülmeye başlandı. Uzmanlar kış mevsimini işaret edip hasta olan kişilerin sayısında artış yaşanabileceğini vurguladı. Soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak ya da bu hastalıkları daha kolay atlatabilmek için bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin açıklandı.

Grip ve soğuk algınlığı belirtileri havaların soğuması ile birlikte kendini gösteriyor. Bundan hareketle bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar C vitamini tüketmenin, A ve E vitaminleri ile demir, çinko, omega 3 yağ asitleri içeren gıdaları yemenin önemli olduğunu vurguluyorlar.

Günün önemli manşetleri

HER BİRİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR!

Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri açıkladı. İşte  grip ve soğuk algınlığına karşı uzmanların önerdiği her biri sağlık deposu olan 10 o besin...

NARENCİYE TÜKETİN!

NARENCİYE TÜKETİN!

Uzmanlar; limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaların grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanmamak için tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bilhassa sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek, antioksidan etkisi nedeniyle güne daha zinde başlamayı sağlar. Uzmanlar "Narenciyeyi sıkmayın, yiyerek tüketin." diyor.

BOL SU İÇİN!

BOL SU İÇİN!

Toksinlerin ve mikropların atılmasında su içmenin önemi büyüktür. Öte yandan uzmanlar, griple birlikte görülebilecek olan yüksek ateş, ishal gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketilmesini öneriyor.

BOĞAZDAKİ İLTİHABIN ÖNÜNE GEÇİYOR!

BOĞAZDAKİ İLTİHABIN ÖNÜNE GEÇİYOR!

Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler nedeniyle uzmanlar tarafından öneriliyor. Adaçayı hem boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önlüyor hem de enfeksiyonu gidermeye yardımcı oluyor. Siz de bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demleyebilir, içip ya da gargara yaparak grip ve nezleden korunabilirsiniz.

HAFTADA 2 GÜN TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

HAFTADA 2 GÜN TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Haftada 2-3 gün ızgara, fırın ya da buğulama balık tüketmenin grip ve nezleye karşı koruduğu belirtildi.

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