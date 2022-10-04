Grup konuşması ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında ne açıklayacak? 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' mesajı sonrası gözler Erdoğan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması tarihi merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki, grup konuşması ne zaman yapılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuşacak?