GSB kura çekimi sonuçları! GSB kura çekimi asil ve yedek talihliler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvurular 27 Ağustos'ta alınmıştı. Belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek adayların en az ortaöğretim mezunu olması talep ediliyor. GSB işçi alımı kura sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekimi İŞKUR tarafından düzenlenecek ve 15 Eylül 2021 Çarşamba gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kuranın nerede yapılacağı henüz belli olmadı.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır."

Kura takip sayfası için İŞKUR'un, "https://esube.iskur.gov.tr/" adresine erişim sağlayınız.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? GSB kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi sonucunda adaylar, başvuru yaptıkları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.