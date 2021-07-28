GSB personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan personel alımına ilişkin gelişmeler araştırılıyor. GSB, 2021'de yapılacak personel alımı için 8 bin 121 kontenjan ayrıldığını aktardı. GSB personel alımlarda 652 Yurt Yönetim memuru alacak. İşte ayrıntılar...

GSB personel alımı başvuruları ne zaman?

GSB bünyesine 652 lisans mezunu Yurt Yönetim Memuru alınacak. Geçtiğimiz yıl 500 kişi alınmıştı. Büyükşehir statüsünde olan iller için alım yapılmamıştı. Bu alımlarda diğer şehirler içinde alım yapılması öngörülüyor. Alımlar 08/04/2021 Tarihli ve 2021/192 Sayılı Kararın Eki ile İhdisası Uygun Görülen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına göre gerçekleştirilecek.

Başvuruların ne zaman alınacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemlerde gerçekleşen başvuru alımları dikkate alındığında bu yıl da başvuruların Kurban Bayramı sonrasında alınması bekleniyor.

GSB bünyesinde yapılacak Yurt Yönetimi memur alımlarında, adaylarda KPSS puan şartı aranacağı belirtildi. Başvuru yapacak adaylar için KPSS lisans mezunlarının girdiği sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alması gerekli.

Memur alımları için diğer şartlar; * Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, * Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, * Başvuru tarihinin son günü itibariyle 65 yaşından büyük olmamak, * SGK'dan emeklilik aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç) * Görevini devamlı yapmasına engel durumu bulunmamak, * Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esasların EK 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlar fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçemeden müracaat yapamayacak.