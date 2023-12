GTA 6 fragmanı erkenden yayınlandı: Vice City'ye tekrar merhaba! İşte merakla beklenen oyunun çıkış tarihi

GTA 6 fragmanı daha çıkmadan son günlerin en merak edilen konularından biri olmuştu. Hal böyle olunca, Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olacak olan "GTA 6'nın fragmanı ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı bir hayli merak edildi. Neyse ki Rockstar Games bunun için bizlere bir tarih vermişti. Şirketin verdiği tarih 5 Aralık, yani bugündü. TSİ 17:00'de fragmanın yayınlanması bekleniyordu, ancak öyle olmadı. Saatler henüz gece yarısı civarını gösteriyorken, Rockstar Games tarafından çok merak edilen GTA 6 fragmanı yayınlandı.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe