GTA 6 fragmanı erkenden yayınlandı: Vice City'ye tekrar merhaba! İşte merakla beklenen oyunun çıkış tarihi

GTA 6 fragmanı daha çıkmadan son günlerin en merak edilen konularından biri olmuştu. Hal böyle olunca, Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olacak olan "GTA 6'nın fragmanı ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı bir hayli merak edildi. Neyse ki Rockstar Games bunun için bizlere bir tarih vermişti. Şirketin verdiği tarih 5 Aralık, yani bugündü. TSİ 17:00'de fragmanın yayınlanması bekleniyordu, ancak öyle olmadı. Saatler henüz gece yarısı civarını gösteriyorken, Rockstar Games tarafından çok merak edilen GTA 6 fragmanı yayınlandı.
Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023
Rockstar Games, saatler 02.10'u gösteriyorken, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve "Fragmanımız sızdırıldı" dedi. Görünüşe göre, GTA VI'nın fragmanı Rockstar'ın istemeyeceği bir şekilde sızdırılmıştı.
Bunun üzerine Rockstar Games "Lütfen gerçeğini YouTube'da izleyin" sözleriyle oyun dünyasının birkaç yıl damga vuracağı öngörülen Grand Theft Auto VI'in, yani GTA 6'nın fragmanını paylaştı.
Fragman, tıpkı aylardır süregelen spekülasyonlarda olduğu gibi oyunun Vice City'de geçeceğini bizlere gösteriyor.
Ayrıca fragmanda GTA dünyasının modern Vice City ile nasıl birleştirildiğini gösteren bazı detaylar da bulunuyor.
Fragman, göründüğü kadarıyla Lucia adındaki tek bir kadın kahramana odaklanıyor.