Güçlü spermler için bu 5 alışkanlığı kesin! Fark etmiyorsunuz ama kısırlığa yol açıyor

Her geçen gün bebek sahibi olma oranında düşüşler yaşanıyor. Fark etmeden yapılan zararlı alışkanlıklar hem erkeklerin hem de kadınların doğurganlığının düşmesine neden oluyor. Bebek sahibi olamayanlar için tüp bebek gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Ancak öncelikle yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. TikTok üzerinden paylaşım yapan Dr. Natalie Crawford, sperm kalitenizi süper güçlü hale getirmek için uzak durmanız gereken 5 alışkanlığı açıkladı.

3,2 milyon izlenmeye ulaşan bu videoyu izleyen kullanıcılardan biri “Benimki bunların 5'inden 4'ünü yaptı. Denediğimiz ilk ay hamileydim" dedi. Bazı kullanıcılar ise bu alışkanlıklara karşı çıktı.

UZAK DURMANIZ GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

SİGARAYI BIRAKIN

Crawford, videoda erkeklere bebek babası olmak istiyorlarsa sigarayı bırakmalarını söyledi. “Sigara içmek sperminiz için kesinlikle korkunç” dedi.

ESRAR DA TÜTÜN KADAR KÖTÜ

Crawford daha sonra esrarın tütün kadar kötü olduğunu ve hayırlar listesinde ikinci sırada olduğunu iddia etti. "Hem beyin etkisinden sperm üretimini hem de spermin şeklini azaltıyor.”

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN KAÇININ

Bu arada doktor, erkeklerin de dizlerinde dizüstü bilgisayarla oturmayı bırakmaları gerektiğini söyleyerek, cihazdan gelen ısının anormal şekilli spermlerde artışa neden olabileceğini açıkladı.

İŞLENMİŞ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Ardından Crawford, işlenmiş yemekleri kesmenin, sağlıklı sperm üretimini büyük olasılıkla artıracağını söyleyerek listesinde dördüncü önemli olduğunu iddia etti.

TESTOSTERON HAPLARINI KULLANMAYIN

Son olarak, doğurgan babaları testosteron veya anabolik steroid kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Doktor, "Testosteron esasen erkekler için doğum kontrol haplarıdır" dedi. “Pek çok insan, yorgunluklarına veya düşük T [testosteron] seviyelerine yardımcı olmak için erkeklere testosteron verecek, ancak sperminizi öldürüyor. T kullandıktan sonra aylar hatta yıllar boyunca hiç sperminiz olmayacak.”