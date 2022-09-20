Güçlü spermler için bu 5 alışkanlığı kesin! Fark etmiyorsunuz ama kısırlığa yol açıyor

Her geçen gün bebek sahibi olma oranında düşüşler yaşanıyor. Fark etmeden yapılan zararlı alışkanlıklar hem erkeklerin hem de kadınların doğurganlığının düşmesine neden oluyor. Bebek sahibi olamayanlar için tüp bebek gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Ancak öncelikle yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. TikTok üzerinden paylaşım yapan Dr. Natalie Crawford, sperm kalitenizi süper güçlü hale getirmek için uzak durmanız gereken 5 alışkanlığı açıkladı.
3,2 milyon izlenmeye ulaşan bu videoyu izleyen kullanıcılardan biri “Benimki bunların 5'inden 4'ünü yaptı. Denediğimiz ilk ay hamileydim" dedi. Bazı kullanıcılar ise bu alışkanlıklara karşı çıktı.
UZAK DURMANIZ GEREKEN ALIŞKANLIKLAR
SİGARAYI BIRAKIN
Crawford, videoda erkeklere bebek babası olmak istiyorlarsa sigarayı bırakmalarını söyledi. “Sigara içmek sperminiz için kesinlikle korkunç” dedi.
ESRAR DA TÜTÜN KADAR KÖTÜ
Crawford daha sonra esrarın tütün kadar kötü olduğunu ve hayırlar listesinde ikinci sırada olduğunu iddia etti. "Hem beyin etkisinden sperm üretimini hem de spermin şeklini azaltıyor.”
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN KAÇININ
Bu arada doktor, erkeklerin de dizlerinde dizüstü bilgisayarla oturmayı bırakmaları gerektiğini söyleyerek, cihazdan gelen ısının anormal şekilli spermlerde artışa neden olabileceğini açıkladı.
İŞLENMİŞ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN
Ardından Crawford, işlenmiş yemekleri kesmenin, sağlıklı sperm üretimini büyük olasılıkla artıracağını söyleyerek listesinde dördüncü önemli olduğunu iddia etti.
TESTOSTERON HAPLARINI KULLANMAYIN
Son olarak, doğurgan babaları testosteron veya anabolik steroid kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Doktor, "Testosteron esasen erkekler için doğum kontrol haplarıdır" dedi. “Pek çok insan, yorgunluklarına veya düşük T [testosteron] seviyelerine yardımcı olmak için erkeklere testosteron verecek, ancak sperminizi öldürüyor. T kullandıktan sonra aylar hatta yıllar boyunca hiç sperminiz olmayacak.”
SPERM KALİTESİNİ ARTIRAN YİYECEKLER
BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata, sperm kalitesini ve sayısını en çok arttıran besinlerden bir tanesidir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini ve dolayısıyla sperm sayısını önemli ölçüde artırır. Dolayısıyla bitter çikolata çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin tüketmesi gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alır
MUZ
Bir diğer sperm artırıcı besin olan muz, sperm verimliliğini ve sağlığını ciddi ölçüde olumlu etkiler. Bunun sebebi içerisinde bol miktarda A, C ve B1 vitaminleri barındırmasıdır. Aynı zamanda tropikal bir meyve olan muzda besinlerde nadir bulunan bir enzim olan Bromelin vardır. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırır. Bu sayede çocuk sahibi olabilme ihtimalini yükseltir
KEÇİBOYNUZU
Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki sağlarken aynı zamanda sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar. Ayrıca keçiboynuzu içerisinde bulunan enzimler sperm ile yumurtanın etkileşimini de kolaylaştırır.
ISPANAK
Spermlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için vücuda yeterli miktarda folik asit alınması gerekir. Folik asit yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunur ve en önemli kaynaklarından biri de ıspanaktır. Erkeklerde folik asit düzeyinin düşük olması sperm sağlığını bozarak spermlerin yumurtaya ulaşma ve yumurta ile etkileşime girme şansını önemli ölçüde düşürür. Aynı zamanda sağlıksız spermlerin genetik anlamda da bozukluklar içeriyor olması nedeniyle folik asit düzeyi düşük olan erkeklerde kromozomsal anomalileri bulunan çocuk sahibi olma ihtimali artacaktır. Bu nedenle düzenli ıspanak tüketimi bu vitaminin vücuda yeterli miktarda alınmasını sağlayarak sperm sağlığı, kalitesi ve miktarını olumlu yönde etkiler
CEVİZ
Ceviz, omega 3 yağ asitlerinden en zengin olan bitkisel besinler arasında yer alır. Omega 3 yağ asitleri erkek bireylerde testislere kan akışını hızlandırır. Bu sayede sperm üretimini destekler, sperm sayısının yeterli seviyede olmasına yardımcı olur. Tüm kuru yemişlerde olduğu gibi cevizde de bolca bulunan E vitamini, cinsiyet hormonlarının yapısına katılarak üreme sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda arginin içeriği de yüksek olan ceviz meni hacminin arttırılmasını sağlar. İçerdiği antioksidan bileşenler sayesinde üreme organlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin günlük olarak en az 2 adet ceviz tüketmesi oldukça sağlıklıdır.
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