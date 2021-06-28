Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında ve evli mi?

Sunucu Gülbin Tosun'un özel ve eğitim hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Gülbin Tosun kimdir?" , "Gülbin Tosun kaç yaşında ve evli mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Gülbin Tosun kimdir?

10 Kasım 1977 İstanbul doğumlu Gülbin Tosun 44 yaşındadır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde tamamlamıştır.

Tosun; programcı, spiker ve sunucudur. Stajını Reuters haber ajansında yapmıştır. 2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

Gülbin Tosun 2010'dan beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunmaktadır.

Yazın aylarında ise FOX Ana Haber'i sunuyor. 2006'da SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunmuştur.