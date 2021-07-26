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Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı!

26.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür eğlence programı ile üne kavuşan Ecem Erkek, Naime karakteri ile birçok kişinin sevdiği isimlerden biri oldu. 31 yaşındaki başarılı oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan ile rol aldığı ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ filmi ile de oyunculuğunun komediden ibaret olmadığını da kanıtlamış oldu. Güldür Güldür Show’da Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek’in eski eşini duyanlar ise çok şaşırdı.

2018 yılında katıldığı Güldür Güldür Show ile birçok insanın tanıdığı bir isim haline gelen Ecem Erkek, son olarak 2021 senesinde Güldür Güldür’den ayrılarak sevenlerini üzdü. Başka projelerde yer almak istediğini açıklayan Ecem Erkek, son olarak ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ filmi ile karşımıza çıktı. Ecem Erkek’in eski eşini bilmeyenler ise, kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte başarılı oyuncu Ecem Erkek’in eski eşi…

Meğer beraber büyümüşler!

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ecem Erkek, 2018 yılında Güldür Güldür Show ile birçok insanın sevdiği bir isim haline geldi.
Güldür Güldür Show’da hayat verdiği Naime karakteri ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Ecem Erkek, son olarak 2021 yılında projeden ayrıldığını açıkladı.
Güldür Güldür Show’dan ayrılmasıyla ilgili olarak, oyunculuğunu tek bir karakter ile sınırlandırmak istemediğini ve farklı projelerde de yer almak istediğini ifade etti.
Çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmediğini ifade eden Ecem Erkek, zaman zaman gündelik hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunarak sevenlerini şaşırtıyor.
İlkokul yıllarında baleye merak saldığını ifade eden Ecem Erkek, daha sonra kendini tanımaya başladığında ise oyuncu olmak istedi.
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Güldür Güldür Ecem Erkek
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