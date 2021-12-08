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Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

08.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla, oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Birbirinden farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı.

Onur Atilla, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı İbrahim rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Atilla'nın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla özel hayatıyla da merak edildi.

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Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.

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Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı.

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Güldür Güldür Onur Atilla
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