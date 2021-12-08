Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Onur Atilla, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı İbrahim rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Atilla'nın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla özel hayatıyla da merak edildi.
Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.
Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı.
Eskiden beraber olduğuna şaşıracağınız ünlüler..
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