Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Atilla'nın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla özel hayatıyla da merak edildi.

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'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'

Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.