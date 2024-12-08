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  4. Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 07:16
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Gülşen’in İstanbul Kongre Merkezi'ndeki konseri gündemde. Gülşen sahne performansı kadar kıyafetiyle de gündeme geldi. Şarkıcının belden altı sosyal medyada eleştiri topladı.

Gülşen, şarkıları ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplarken, İstanbul Kongre Merkezi'nde verdiği konserle bir kez daha gündeme geldi.

NE YAPTIN GÜLŞEN?

Sahneye ışıltılı, pullu ve üçgen kesimli bir elbise ile çıkan ünlü sanatçının tarzı, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça tartışma yarattı.

Bir önceki konserinde giydiği kıyafet için "Yapıyorum bu sporu" şeklinde bir açıklama yapan Gülşen yine adından söz etirdi. Gülşen'in sahnedeki görünümü beklenmedik bir şekilde dikkat çekici oldu.

Belden aşağısı çıplak gibi görünen Gülşen'e bir bakan bir daha baktı.

Genellikle stilini beğenen hayranları bu defa beğenilerden uzak kaldı. Gülşen’in sahne performansları kadar tarzı da her zaman dikkat çekerken, bu konserindeki kıyafet tercihi bazı kesimler tarafından olumsuz yorumlarla karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sefer saçma olmuş", "Abartılı ve çirkin bir seviyeye gelindi", "Başarısız bir tercih" gibi eleştirilerde bulundular.

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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