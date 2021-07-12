Gülsim Ali İlhan aşk yaşayan Durul Bazan, TRT projesinden ayrıldı

Kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali İlhan ile yaşadığı sürpriz aşk ile gündemde olan Durul Bazan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Durul Bazan, daha önce anlaştığı TRT 1’in Dünya Hali adlı dizisinden sessiz sedasız ayrıldı. Dizede yerine Şehsuvar Aktaş rol alacak. Durul Bazan’ın bu ayrılığı akıllara “bir veto daha mı yedi?” sorusunu getirdi.

DURUL BAZAN PROJEDEN AYRILDI

Kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali İlhan ile yaşadığı sürpriz aşk ile gündemde olan Durul Bazan, anlaştığı projeden sessiz sedasız ayrıldı.

Deneyimli oyuncu Durul Bazan’ın projeden son dakika ayrılma nedeni merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Durul Bazan ve Gülsim Ali İlhan çiftinin ilişkisine, genç kadının ailesinin onay vermediği iddia edilmişti.

İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan’ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş kareleri basına yansımıştı.