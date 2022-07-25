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GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

25.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi.

Söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katıldı.

Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

- Olay

Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti.

GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

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