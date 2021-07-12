Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak?

Hindustan Times’ın haberine göre 1.6 milyon kilometre hızla dünyaya bir güneş fırtınası çarpması bekleniyor. Spaceweather web sitesinden edinilen bilgilere göre bu güneş fırtınasının oldukça hızlı olduğu ve Dünya’ya çarpması durumunda gezegenin belirli kısımlarında bir tahribata yol açacağı öğrenildi. Peki Güneş Fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman Dünya’ya çarpacak?

1.6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor!

Hindustan Times’ın haberine göre Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor ve fırtınanın Dünya’ya ulaşması sonrasında gezegenimizin belirli kısımlarında bir yıpranmaya neden olacağı söyleniyor.

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bilgisine ulaşılan fırtınanın, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabileceği ifade ediliyor. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uydular ise doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmelerin yaşanabileceği söyleniyor. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara da neden olabileceğini belirtiyor.