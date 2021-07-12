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Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak?

12.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1.6 milyon kilometre hızla, bir jeomanyetik güneş fırtınasının Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times’ın yaptığı habere göre, hava uzmanlarının yakında takip ettiği bir güneş fırtınası hızla dünyaya ilerliyor. Bu olayın Dünya’nın bazı bölgelerinde hasara neden olması bekleniyor. Bu haberin duyulmasının ardından ise birçok kişi ‘Güneş Fırtınası nedir?’ gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki Güneş Fırtınası nedir?

Hindustan Times’ın haberine göre 1.6 milyon kilometre hızla dünyaya bir güneş fırtınası çarpması bekleniyor. Spaceweather web sitesinden edinilen bilgilere göre bu güneş fırtınasının oldukça hızlı olduğu ve Dünya’ya çarpması durumunda gezegenin belirli kısımlarında bir tahribata yol açacağı öğrenildi. Peki Güneş Fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman Dünya’ya çarpacak?

1.6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor!

Hindustan Times’ın haberine göre Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor.
Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor ve fırtınanın Dünya’ya ulaşması sonrasında gezegenimizin belirli kısımlarında bir yıpranmaya neden olacağı söyleniyor.
Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bilgisine ulaşılan fırtınanın, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabileceği ifade ediliyor. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uydular ise doğrudan etkilenebilecek.
Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmelerin yaşanabileceği söyleniyor. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara da neden olabileceğini belirtiyor.
1582 yılında yaşanan Güneş fırtınası, tam 3 gün sürmüştür. Önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına alan fırtına, o dönem teknolojik cihazların bulunmaması nedeniyle ciddi bir hasara neden olmamıştır.
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