Günlerdir küçük Narin Güran'dan haber alınamıyor! Amca tutuklanmıştı, çarpıcı iddia! Arabadaki örnekler...

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Narin'in kaybolması sonrasında başlatılan arama çalışmaları devam ederken soruşturma kapsamında amca S.G. dün tutuklandı.
Mahalle muhtarı da olan S.G.'nin tutuklanma gerekçesi olarak ise “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gösterildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaybolan Narin ile ilgili bir açıklama gelmişti.
Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti:
“Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Abisi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı.
Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması.”
Gazeteci Özlem Gürses çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürses, tutuklanan amcanın arabasının şoför koltuğundan alınan örneklerin idrar, kusmuk ve kan dokusu olduğunu iddia etti. Gürses şunları ifade etti: