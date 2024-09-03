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Günlerdir küçük Narin Güran'dan haber alınamıyor! Amca tutuklanmıştı, çarpıcı iddia! Arabadaki örnekler...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.09.2024 18:00
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber alınamıyor. Başlatılan soruşturmada araçta alınan örneklerin eşleşmesi üzerine mahalle muhtarı da olan amca S.G. dün tutuklanmıştı. Ekiplerin Narin'i arama çalışmaları devam ederken gazeteci Özlem Gürses çarpıcı bir iddiada bulundu. Araçtaki örneklere dikkat çeken Gürses, şoför koltuğundan alınan örneklerin idrar, kusmuk ve kan dokusu olduğunu aktardı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Narin'in kaybolması sonrasında başlatılan arama çalışmaları devam ederken soruşturma kapsamında amca S.G. dün tutuklandı.

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Mahalle muhtarı da olan S.G.'nin tutuklanma gerekçesi olarak ise “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gösterildi.

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"ALINAN KAN ÖRNEĞİ, AMCANIN ARABASINDAKİ ÖRNEKLE UYUŞTU"

"ALINAN KAN ÖRNEĞİ, AMCANIN ARABASINDAKİ ÖRNEKLE UYUŞTU"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaybolan Narin ile ilgili bir açıklama gelmişti. 

Bakan Tunç açıklamasında şunları ifade etti: 

“Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Abisi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı.

Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması.”

ÇARPICI İDDİA

ÇARPICI İDDİA

Gazeteci Özlem Gürses çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürses, tutuklanan amcanın arabasının şoför koltuğundan alınan örneklerin idrar, kusmuk ve kan dokusu olduğunu iddia etti. Gürses şunları ifade etti: 

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Özlem Gürses Narin
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