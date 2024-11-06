Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Ağustos ayından bu yana gündemden düşmeyen ancak hala sonuca ulaşmayan dosya; Narin Güran... En son evinin yakınında görüldü, sonra kayıp haberi geldi. 21 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar aranan minik Narin, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla evinin yakınındaki derede bulundu. Sonrasında tutuklu sayısı arttı ancak hala bir sonuca ulaşılamadı.
Davada bir numaralı isim amca Salim Güran. Bir dönem ise oklar ağabey Enes Güran'a çevrilmişti. T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Enes Güran, görüntülü görüşme yöntemiyle Milliyet'e konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Enes Güran ilk davada ne söyleyeceğini de açıkladı.
Cezaevine neden girdiğini bilmediğini söyleyen Enes Güran, şu ifadeleri kullandı;
“Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir. Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak.”
Baba Arif Güran da kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü ve aile üyelerinin ise suçunun olmadığı iddiasını yineledi. Baba, “Ağabeyim Salim’in, kızımı öldürmesi için bir neden söyleyin. Eşim çocuklarına düşkün bir anneydi, Enes Narin’i herkesten çok seviyordu. İddianame hazırlanmış ama iddianamede somut bir şey yok, delil yok.
HTS kayıtları deniyor. Benim evim 2 ev ötesindeki HTS kayıtları da benim evi gösterebilir. HTS kayıtları direkt nokta atışı yapmıyor. O nedenle HTS kayıtlarına dayanarak, ‘Bunlar cinayeti işledi’ demek doğru mu? Ben ne ağabeyimden ne eşimden ne de oğlumdan hiçbir şekilde şüphe duymuyorum.