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  4. Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 08:13
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21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan minik Narin'in cinayetindeki sır hala çözülemedi. Kim öldürdü, neden öldürdü? soruları hala yanıt bulamadı. Güran ailesi ise gizemini korumaya devam ediyor. Tutuklu ağabey Enes Güran tutuklu bulunduğu hapishaneden sessizliğini bozdu. İlk duruşmada ne söyleyeceğini açıklayan Enes Güran, "Öldürmem için bir neden söyleyin" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayından bu yana gündemden düşmeyen ancak hala sonuca ulaşmayan dosya; Narin Güran... En son evinin yakınında görüldü, sonra kayıp haberi geldi. 21 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar aranan minik Narin, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla evinin yakınındaki derede bulundu. Sonrasında tutuklu sayısı arttı ancak hala bir sonuca ulaşılamadı.

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HTS kayıtları deniyor. Benim evim 2 ev ötesindeki HTS kayıtları da benim evi gösterebilir. HTS kayıtları direkt nokta atışı yapmıyor. O nedenle HTS kayıtlarına dayanarak, ‘Bunlar cinayeti işledi’ demek doğru mu? Ben ne ağabeyimden ne eşimden ne de oğlumdan hiçbir şekilde şüphe duymuyorum.

"NEVZAT NEDEN KORUNUYOR?"

"NEVZAT NEDEN KORUNUYOR?"

İddianamede Narin’in son görüldüğü yer için benim evimle amcamın evinin arası deniyor. Gelin bakın en son görüldüğü yer bizim evimize mi yakın Nevzat’ın evine mi yakın? İddianamede Nevzat’ın evine değinilmemiş. Nevzat neden korunuyor. Biz tüm saatlerin görüntülerini talep ediyoruz. Dara üs 2 bölgesindeki kameralara bakılsın.”

"GÖZ YUMMUŞSAK ALLAH BELAMIZI VERSİN"

"GÖZ YUMMUŞSAK ALLAH BELAMIZI VERSİN"

Kamuoyunda Güran ailenin en büyüğü ve ailenin akıl hocası olarak bilinen Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran da şunları anlattı: “Benim ne kimseye akıl hocalığı yaptığım var ne de kimseyi yönlendirdiğim var. Evet, ailenin en büyüğü benim sözümü de dinlerler. Ama Allah kuran aşkına böyle bir şey aramızdan biri yapmışsa ve biz de göz yumuşsak Allah bizim belamızı versin” dedi.

"EŞİME SONUNA KADAR GÜVENİYORUM"

"EŞİME SONUNA KADAR GÜVENİYORUM"

Salim Güran’ın eşi Melek Güran da şunları söyledi: “Hiçbir zaman eşimden şüphelendiğimi söylemedim. Savcılığa gittim bunun için, onlar da yanlışlıkla öyle yazıldığını 20’dan fazla kişiden ifade aldıklarını söylediler. Eşime sonuna kadar güveniyorum. Sadece eşime de değil eltime de Enes’e de.”

"KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

"KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Narin’i ailesi içinden birinin öldürmediğini ifade eden Narin’in diğer ağabeyi Baran Güran ise “Ailemle ilgili fikrim ilk gün neyse bugün de aynı. Baroya başta kendim başvurdum daha sonra ise geri çektim.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır tutuklu Narin Güran
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