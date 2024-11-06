Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Ağustos ayından bu yana gündemden düşmeyen ancak hala sonuca ulaşmayan dosya; Narin Güran... En son evinin yakınında görüldü, sonra kayıp haberi geldi. 21 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar aranan minik Narin, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla evinin yakınındaki derede bulundu. Sonrasında tutuklu sayısı arttı ancak hala bir sonuca ulaşılamadı.
HTS kayıtları deniyor. Benim evim 2 ev ötesindeki HTS kayıtları da benim evi gösterebilir. HTS kayıtları direkt nokta atışı yapmıyor. O nedenle HTS kayıtlarına dayanarak, ‘Bunlar cinayeti işledi’ demek doğru mu? Ben ne ağabeyimden ne eşimden ne de oğlumdan hiçbir şekilde şüphe duymuyorum.
İddianamede Narin’in son görüldüğü yer için benim evimle amcamın evinin arası deniyor. Gelin bakın en son görüldüğü yer bizim evimize mi yakın Nevzat’ın evine mi yakın? İddianamede Nevzat’ın evine değinilmemiş. Nevzat neden korunuyor. Biz tüm saatlerin görüntülerini talep ediyoruz. Dara üs 2 bölgesindeki kameralara bakılsın.”
Kamuoyunda Güran ailenin en büyüğü ve ailenin akıl hocası olarak bilinen Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran da şunları anlattı: “Benim ne kimseye akıl hocalığı yaptığım var ne de kimseyi yönlendirdiğim var. Evet, ailenin en büyüğü benim sözümü de dinlerler. Ama Allah kuran aşkına böyle bir şey aramızdan biri yapmışsa ve biz de göz yumuşsak Allah bizim belamızı versin” dedi.
Salim Güran’ın eşi Melek Güran da şunları söyledi: “Hiçbir zaman eşimden şüphelendiğimi söylemedim. Savcılığa gittim bunun için, onlar da yanlışlıkla öyle yazıldığını 20’dan fazla kişiden ifade aldıklarını söylediler. Eşime sonuna kadar güveniyorum. Sadece eşime de değil eltime de Enes’e de.”
Narin’i ailesi içinden birinin öldürmediğini ifade eden Narin’in diğer ağabeyi Baran Güran ise “Ailemle ilgili fikrim ilk gün neyse bugün de aynı. Baroya başta kendim başvurdum daha sonra ise geri çektim.