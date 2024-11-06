Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

"GÖZ YUMMUŞSAK ALLAH BELAMIZI VERSİN"

Kamuoyunda Güran ailenin en büyüğü ve ailenin akıl hocası olarak bilinen Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran da şunları anlattı: “Benim ne kimseye akıl hocalığı yaptığım var ne de kimseyi yönlendirdiğim var. Evet, ailenin en büyüğü benim sözümü de dinlerler. Ama Allah kuran aşkına böyle bir şey aramızdan biri yapmışsa ve biz de göz yumuşsak Allah bizim belamızı versin” dedi.