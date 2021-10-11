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  4. Güzel model Chantel Zales, iç çamaşırlı pozuyla yürek hoplattı!

Güzel model Chantel Zales, iç çamaşırlı pozuyla yürek hoplattı!

11.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Chantel Zales, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla akılları baştan alıyor. Zales'in, iç çamaşırlı pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Meksikalı güzel model Chantel Zales, 4 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili ve iç çamaşırlı pozlarıyla, sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomene, beğeni ve yorum yağıyor.

PAYLAŞIMLARIYLA GÖRENLERİ ŞAŞI EDİYOR

Dünyaca ünlü iç çamaşırı ve bikini modeli Chantel Zales, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Bir dönem New Mexico’da profesyonel olarak futbol oynamış olan model, kusursuz fiziği ve cesur paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
Meksikalı sosyal medya fenomeninin sınır tanımayan pozları, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
Seksi modelin Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

İşte Chantel Zales'in yürek hoplatan Instagram paylaşımları:

İşte Chantel Zales'in yürek hoplatan Instagram paylaşımları:
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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