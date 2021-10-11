Güzel model Chantel Zales, iç çamaşırlı pozuyla yürek hoplattı!

Meksikalı güzel model Chantel Zales, 4 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili ve iç çamaşırlı pozlarıyla, sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomene, beğeni ve yorum yağıyor.