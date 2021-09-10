MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzelliğiyle parmak ısırtan voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri de çok güzel!

Güzelliğiyle parmak ısırtan voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri de çok güzel!

10.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca voleybol kariyerindeki başarısıyla değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren 22 yaşındaki ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem ve Mina Güneş'i görenler ''Güzellik genetik'' demekten kendini alamıyor.

Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten ve milli takımdaki başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü voleybolcu Zehra Güneş, son dönemde yalnızca milli takıma kattıklarıyla değil, güzelliği nedeniyle de oldukça gündemde. Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem ve Mina Güneş de, tıpkı ablaları gibi güzellikleriyle baş döndürüyor.

İŞTE GÜZEL VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ'İN KIZ KARDEŞLERİ:

İrem Nur Güneş

İrem Nur Güneş
Zehra Güneş'in kardeşi İrem Nur Güneş de tıpkı ablası gibi kendisini voleybola adamış bir isim.
2004 doğumlu İrem Nur Güneş, 1.84 boyunda.
TVF Spor Lisesi'nden mezun olan İrem Nur Güneş, Vakıfbank SK'da smaçör olarak yer alıyor.
İrem Nur Güneş, ablası Zehra Güneş ile kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mina Güneş

Mina Güneş
Zehra Güneş'in, Mina adında bir kız kardeşi daha bulunuyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.