Güzelliğiyle parmak ısırtan voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri de çok güzel!

Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten ve milli takımdaki başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü voleybolcu Zehra Güneş, son dönemde yalnızca milli takıma kattıklarıyla değil, güzelliği nedeniyle de oldukça gündemde. Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem ve Mina Güneş de, tıpkı ablaları gibi güzellikleriyle baş döndürüyor.
İŞTE GÜZEL VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ'İN KIZ KARDEŞLERİ:
İrem Nur Güneş
Zehra Güneş'in kardeşi İrem Nur Güneş de tıpkı ablası gibi kendisini voleybola adamış bir isim.
2004 doğumlu İrem Nur Güneş, 1.84 boyunda.
TVF Spor Lisesi'nden mezun olan İrem Nur Güneş, Vakıfbank SK'da smaçör olarak yer alıyor.
İrem Nur Güneş, ablası Zehra Güneş ile kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Mina Güneş
Zehra Güneş'in, Mina adında bir kız kardeşi daha bulunuyor
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