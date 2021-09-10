Güzelliğiyle parmak ısırtan voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri de çok güzel!

Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten ve milli takımdaki başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü voleybolcu Zehra Güneş, son dönemde yalnızca milli takıma kattıklarıyla değil, güzelliği nedeniyle de oldukça gündemde. Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem ve Mina Güneş de, tıpkı ablaları gibi güzellikleriyle baş döndürüyor.