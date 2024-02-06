Hababam Sınıfı'nın yakışıklı Kalem Şakir'iydi... Bülent İğdiroğlu'nu görenler gözlerine inanamadı!

Hababam Sınıfı filmlerinin aranan simalarından biri de Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu idi. Kalem Şakir adıyla hafızalara kazınan oyucunun son hali ortaya çıktı.
1970'li yıllara damga vuran Hababam Sınıfı filmleri sektöre onlarca oyuncu kazandıran yapımların başında geliyor. Yıllar geçmesine rağmen Hababam Sınıfı serisi her zaman büyük bir mutlulukla izleniyor.
Filmde yer alan tüm oyuncuların son hali ve ne yaptıkları merak ediliyor. Bülent İğdiroğlu, 1970'li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı'ndaki Kalem Şakir karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Ünlü oyucunun yıllar içindeki değişimi şoke etti. Görenlerin tanıyamadığı İğdiroğlu, Hababam Sınıfı seri filmlerinin ardından farklı yapımlarda da rol alsa da sonrasında ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.
Siyah saçları ve hafif çekik gözleriyle hafızalara kazınan oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler gözlerine inanamıyor.
Saçı sakalı beyazlayan İğdiroğlu için "Tanıyamadım", "Çok değişmiş", "Ne güzel yaşlanmış", "Buram buram kalite kokuyor", "Büyük usta", "Hocam bu nasıl değişim" gibi yorumlar yapıldı.