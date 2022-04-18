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Hababam Sınıfı ve Aile Şerefi gibi unutulmaz filmlerle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra gelen itiraf!

18.04.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Bizim Aile, Aile Şerefi gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cengiz Nezir, yıllar sonra verdiği röportajda ortaya çıktı. Oyunculuk kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunan 65 yaşındaki Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'un Aile Şerefi filminin afişinde ismine yer vermediğini görünce oyunculuk kariyerini bitirdiğini söyledi. Nezir, oyunculuğu bıraktıktan sonra babasının yanında ayakkabı imalatı yapmaya başladığı ifade etti.

Tüm Türkiye'nin sıkılmadan seyrettiği Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı "Bozum Cahit" karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Nezir, HaberTürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtladı.

"O GÜN OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Oyunculuğa bırakmasında sebep olan kişinin yönetmen ve senarist Yavuz Turgul olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Cengiz Nezir, "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım." itirafında bulundu.

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"PİŞMANIM, GURUR YAPTIK"

Bu kararından pişman olduğunu da söyleyen Nezir, "Tabii ki pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor. " açıklamasında bulundu.

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"İŞİN SONU TOKACILIK"

Sinemayı bırakmasında babasının da etkili olduğunu söyleyen Nezir, "Bizim ayakkabı imalatı yaptığımız yer Fatih Gedikpaşa'daydı. Oyunculuğu bırakan Kenan Pars da orada tokacılık yapıyordu. Bir gün babam ondan alışveriş yaparken, 'Bizim delikanlı da oyunculuk işleriyle uğraşıyor.' demiş. Kenan Pars da 'Arzu Film iyidir ama bu işin sonunu görüyorsun, biz tokacılık yapıyoruz' yanıtı vermiş. Sonra babam da beni kendi işimizi sürdürmeye ikna etti." dedi.

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