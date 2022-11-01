Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

2022 yılında yüksek enflasyonla beraber gıda ürünlerinin de artışı vatandaşların cebini yakmıştı. Son olarak ekranlarda yaşanan bir an izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Tv100'de Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci canlı yayında siyez ekmeğinin fiyatına isyan etti. 72 liralık ekmeği 'olacak iş değil' diyerek kasada bıraktığını belirten Cebeci'nin sözleri sosyal medyaya da damga vurdu.

"TAVRIMI KOYDUM, ALMADIM"

Cebeci sıradaki haberi sunacağını sırada bir markette yaşadığı anısını anlattı. Duruma şaşırdığını belirten Cebeci, "Geçen gün büyük bir markete girdim. Bir siyez ekmeği alayım dedim. Bir baktım fiyatına, 72 lira... Dedim ki 'gerçekten mi?' Kasiyer dedi ki 'gerçekten...' Almayacağım dedim. Tavrımı koydum ve almadım. Çünkü 72 lira olacak iş değil. Siyez ekmeği tamam ama 72 lira değil. Ekmeğin kıymetini bilmemiz de güzel." ifadelerini kullandı.