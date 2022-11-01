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  4. Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

01.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv100 ekranlarında Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci'nin ekmek fiyatlarına isyan ettiği anlar izleyenlerin dikkatini çekti. Siyez ekmeğinin fiyatına inanamadığını söyleyen deneyimli sunucu 'olacak iş değil' diyerek ekmeği kasada bıraktığını anlattı. O anlar hem izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

2022 yılında yüksek enflasyonla beraber gıda ürünlerinin de artışı vatandaşların cebini yakmıştı. Son olarak ekranlarda yaşanan bir an izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Tv100'de Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci canlı yayında siyez ekmeğinin fiyatına isyan etti. 72 liralık ekmeği 'olacak iş değil' diyerek kasada bıraktığını belirten Cebeci'nin sözleri sosyal medyaya da damga vurdu.

"TAVRIMI KOYDUM, ALMADIM"

Cebeci sıradaki haberi sunacağını sırada bir markette yaşadığı anısını anlattı. Duruma şaşırdığını belirten Cebeci, "Geçen gün büyük bir markete girdim. Bir siyez ekmeği alayım dedim. Bir baktım fiyatına, 72 lira... Dedim ki 'gerçekten mi?' Kasiyer dedi ki 'gerçekten...' Almayacağım dedim. Tavrımı koydum ve almadım. Çünkü 72 lira olacak iş değil. Siyez ekmeği tamam ama 72 lira değil. Ekmeğin kıymetini bilmemiz de güzel." ifadelerini kullandı.

ELA RUMEYSE CEBECİ

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