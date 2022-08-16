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Hacıbektaş'ta "delikli taş"a ziyaretçi akını... Günahı olanların geçemeyeceğine inanılıyor

16.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinlikler devam ediyor. Çok sayıda vatandaş, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal sayılan alanları ziyaret ediyor. Ziyaretçiler ayrıca, Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret ederek "delikli taş"tan geçmeye çalışıyor...

"Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751'inci Yılı Etkinlikleri" kapsamında yurt içi ve dışından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelenler, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal sayılan alanlarda ziyaretlerde bulunuyor.

Ziyaretçiler Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret ederek günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışıyorlar.

GÜNAHI OLANLARIN GEÇEMEYECEĞİNE İNANILIYOR... "DELİKLİ TAŞ"A ZİYARETÇİ AKINI

Hacıbektaş'ta hafta boyunca sürecek etkinlikleri takip etmek ve ziyaretlerde bulunmak için gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ndeki müze ve türbelerde dua edilip, kutsal kabul edilen Aslanlı Çeşme'den su içiliyor.
Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret edenler, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışırken, "Beştaş" mevkisinde topladıkları taşları üst üste dizerek ve dilek ağacına kumaş bağlayarak dileklerinin gerçekleşmesi için dua ediyor.
Ziyaretçilerden Caner Tok, Almanya'dan yaz tatili için geldiklerini, programlarına Hacıbektaş'ı dahil ettiklerini belirterek, "Hacıbektaş'ı da görmeden gitmek istemedik. Etkinliklere katıldık, müze ve türbeyi ziyaret ettik. Delikli taşa geldik ama sıra yoğun olduğundan dolayı en azından görmüş olduk." dedi.

"DELİKLİ TAŞ"TAN GEÇENLER MUTLU

"DELİKLİ TAŞ"TAN GEÇENLER MUTLU
Ailesiyle İzmir'den ilçeye gelen Serpil Ergün ise "Buranın maneviyatı bizim için çok önemli. Geldik, dileklerimizi diledik, delikli taştan geçtik. Sağlık, mutluluk istedik, ülkemiz ve bütün insanlık için huzur diledik. Görevimizi yerine getirdik." diye konuştu.
Ali Kuruca da ilçedeki etkinliklere katılmak için Erzurum'dan geldiğini, kalbinin doğruluğunu ölçmek amacıyla "delikli taş"tan geçmeyi denediğini ve başardığını, mutlu olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir hacı bektaş veli
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