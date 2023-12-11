MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den olay sahne şovu! "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin'den bomba yanıt

Hadise'den olay sahne şovu! "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin'den bomba yanıt

11.12.2023 07:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arka arkaya iyi şarkıcıyı ağırladı. Ece Seçkin ve Hadise hem sahne şovları hem de kostümleriyle olay oldu. Hadise sahneden karelerini ise "Bebeleri pistten alalım" deyince ortam alev aldı. İşte Ece Seçkin'den bomba yanıt...

Bir yandan özel hayatı, sahne tarzı, iddialı kalça danslarıyla Hadise... Diğer yanda seksi kıyafetleri ve sahne şovlarıyla Ece Seçkin. İki şarkıcı arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konser alanında fırtına gibi esen iki isimden Hadise'nin paylaşımı ortamı gerdi.

İşte pozlar ve yaşananlar...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ORTAM ALEVLENDİ

Hadise yine şaşırtmadı ve sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve seksi şovlarıyla doldurdu. Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi.

Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.

Ece Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ce dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi.

Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyolar,boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı salladı.

Şimdi gözler ikilinin arasında yaşanacaklarda... Bakalım bu polemikte akılda kalan kim olacak...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Hadise
En Çok Okunan Haberler
Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Akran zorbalığı kanlı bitti! 16 yaşındaki genç kızı göğsünden bıçakladılar

Akran zorbalığı kanlı bitti! 16 yaşındaki genç kızı göğsünden bıçakladılar

Asgari ücrette kritik gün geldi!

Asgari ücrette kritik gün geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.