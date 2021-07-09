Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında ve nereli? Hakan Altun evli mi?

Hakan Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. 1998 kışında kendi ismini verdiği ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına giriş yapan Hakan Altun, ilk albümünün çıkış şarkısı ile oldukça popüler hale gelmiştir. Birçok kesim tarafından arabesk ve fantezi müziğin aranan isimlerinden biri haline gelen Hakan Altun, son günlerde oldukça merak ediliyor. Peki Hakan Altun kimdir? Detaylar haberimizde…

Hakan Altun kimdir?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı bitiren Hakan Altun, daha sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

1992 – 1996 yılları arasında Edirne’de bulunan Edirne Türk Devlet Müziği Topluluğu’nda ud çalmıştır. Daha sonra 1998 yılında askerlik görevini yerine getirmiştir.

Hakan Altun, ilk albümü olan ‘Hakan’ı 1998 yılının Aralık ayında çıkarmıştır. Albümün çıkış parçası olan ‘Hani Bekleyecektin’ isimli parçası ile büyük bir çıkış yakalamış ve oldukça popüler hale gelmiştir.