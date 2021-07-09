MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında ve nereli? Hakan Altun evli mi?

Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında ve nereli? Hakan Altun evli mi?

09.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat camiasının sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan Hakan Altun, gündemde kalmaya devam ediyor. Fantezi ve arabesk müziğin önde gelen başarılı isimlerinden biri olan Hakan Altun, şarkılarıyla birçok kişiyi derinden etkiliyor. Sesi ile büyüleyen Altun’un kim olduğu ve hayat hikayesi ise merak ediliyor. Peki Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında?

Hakan Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. 1998 kışında kendi ismini verdiği ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına giriş yapan Hakan Altun, ilk albümünün çıkış şarkısı ile oldukça popüler hale gelmiştir. Birçok kesim tarafından arabesk ve fantezi müziğin aranan isimlerinden biri haline gelen Hakan Altun, son günlerde oldukça merak ediliyor. Peki Hakan Altun kimdir? Detaylar haberimizde…

Hakan Altun kimdir?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı bitiren Hakan Altun, daha sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.
1992 – 1996 yılları arasında Edirne’de bulunan Edirne Türk Devlet Müziği Topluluğu’nda ud çalmıştır. Daha sonra 1998 yılında askerlik görevini yerine getirmiştir.
Hakan Altun, ilk albümü olan ‘Hakan’ı 1998 yılının Aralık ayında çıkarmıştır. Albümün çıkış parçası olan ‘Hani Bekleyecektin’ isimli parçası ile büyük bir çıkış yakalamış ve oldukça popüler hale gelmiştir.
Bugüne kadar 14 albüm piyasaya süren Hakan Altun, fantezi ve arabesk müziğin en iyileri arasına girmiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.